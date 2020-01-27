Adil Rami ''hayatımda ilk kez oluyor''

Takımda bir türlü formasına kavuşamamasını ve gelecek ile ilgili durumunu anlatan Rami,''Hocam Hazır olmadığımı söylüyor'' dedi. 2019 yılı benim için yeni bir başlangıç olabilirdi takıma geç katıldım ve fizik olarak tam hazır değildim ancak daha fazla forma giymeliydim benim anahtarım bu dedi. Çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum kendime güvenim tam bunun yanı sıra şansıma da güvenirim elbet formama kavuşacağım ifadelerini kullanan Rami, Hayatımda ilk defa yedek kalıyorum bu hocamızın kararı, bu kararı doğru bulmasan da saygı duyuyorum dedi.