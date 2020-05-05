Advocaat Oğuzhan'ı bırakmak istemiyor

Feyenoord'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı teknik direktörü Dick Advocaat, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalarını sürdürüyor.

Voetbal International'a göre 2019-20 sezonunun iptal edildiği Hollanda'da Advocaat, özellikle Trabzonspor'dan Edgar le'nin tekrar kiralanmasını istiyor. le, Yusuf Yazıcı'nın Lille'einde Trabzonspor'un kadrosuna katılmıştı.

Feyenoord'un önümüzdeki sezon planlamasında transfere yüksek bir bütçe ayıramayacak olması nedeniyle Advocaat, devre arasında kiralanan Oğuzhan Özyakup ile de yola devam etmeye yakın görünüyor. Fakat tecrübeli teknik adam, oyuncunun Beşiktaş'tan uygun bir fiyata kiralanıp kiralanmayacağının araştırılmasını istedi.