Advocaat Oğuzhan'ı bırakmak istemiyor

Feyenoord'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı teknik direktörü Dick Advocaat, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalarını sürdürüyor.
Feyenoord'un önümüzdeki sezon planlamasında transfere yüksek bir bütçe ayıramayacak olması nedeniyle Advocaat, devre arasında kiralanan Oğuzhan Özyakup ile de yola devam etmeye yakın görünüyor. Fakat tecrübeli teknik adam, oyuncunun Beşiktaş'tan uygun bir fiyata kiralanıp kiralanmayacağının araştırılmasını istedi.
Son Güncelleme: 05.05.2020 22:06