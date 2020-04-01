Ağrıları artan Badou N'diaye ameliyat oldu

'un devre arasında Stok City'den transfer ettiği Bodou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine, lig'lere verilen aradan yararlanarakolmasına karar verildi.Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılan operasyonun ardından sol diz dış menisküsünde oluşan ufak yırtık tedavi edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.