Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılan operasyonun ardından sol diz dış menisküsünde oluşan ufak yırtık tedavi edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ağrıları artan Badou N'diaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da koronavirüs salgını nedeni ile lig'lere verilen arada sol dizinden rahatsızlığı bulunan Ndiaye ameliyat oldu.
01 Nisan 2020 Çarşamba 11:54
Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılan operasyonun ardından sol diz dış menisküsünde oluşan ufak yırtık tedavi edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.