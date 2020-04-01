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Ağrıları artan Badou N'diaye ameliyat oldu

Trabzonspor'da koronavirüs salgını nedeni ile lig'lere verilen arada sol dizinden rahatsızlığı bulunan Ndiaye ameliyat oldu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 11:54
Ağrıları artan Badou N'diaye ameliyat oldu

Trabzonspor'un devre arasında Stok City'den transfer ettiği Bodou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine, lig'lere verilen aradan yararlanarak ameliyat olmasına karar verildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılan operasyonun ardından sol diz dış menisküsünde oluşan ufak yırtık tedavi edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
SakatlıkTrabzonsporAmeliyatKoronavirüsBadou Ndiaye
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