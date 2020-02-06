Ahmet Nur Çebi ''Sergen boşuna efsane olmamış''

Sözleşme imzalamak için kulübe tek başına geldi, başkanla görüşmeye başlayan Sergen hoca başkana dönerek başkanım sözleşme hazırsa hemen imzalayalım demesi üzerine başkandan gelen cevap Sergen'i şaşırttı.'' avukatlar gelsin öyle imzalayacağız biraz beklemeliyiz'' dedi bunun üzerine avukat ne için cinayetmi var başkanım diyen Sergen'e Ahmet Nur Çebi'den seninle para konuşmadık 6 milyon TL'den fazla para veremeyiz bunu kabul ediyormusun, o nedenle avukatları beklemeliyiz yanıtını alınca, Sergen Yalçın Başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın biran önce imzalayalım yapacak çok işimiz var dedi. Yaşanan bu diyalog sonrası imzalar atıldı ve Sergen odadan çıktıktan sonra Ahmet Nur Çebi yönetici arkadaşlarına dönerek Sergen boşuna efsane olmamış dedi.