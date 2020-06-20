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Akhisarspor'da korona virüs şoku! 11 kişide kovid 19 pozitif

Normalleşme ile birlikte sahalara geri dönmeye hazırlanan TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 11 kişide korona virüs tespit edildi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:01
Akhisarspor'da korona virüs şoku! 11 kişide kovid 19 pozitif
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Korona virüs ile mücadele sonrasında normalleşme ile birlikte takımlar sahalara dönmeye ve seyircisiz olarak maç yapmaya başladı.

Bu kapsamda Türkiye Süper Lig maçları geçtiğimiz hafta sonu başladı  ve 18 takım yeni normalde ilk maçlarını yaptılar.

Türkiye Futbol Federasyonu 1.lig maçları ise normalleşme kapsamında maçlarına bu hafta başladı.


TFF 1.lig takımlarından Akhisarspor'da yarın İzmir takımların Altay ile maç hazırlıklarını devam ederken korona virüs vakalarıyla sarsıldı.

Önceki yapılan testlerde sonuçları negatif çıkan takımın ,dün tekrarlanan kovid 19 testlerinden şok yaşandı. Takımın teknik direktörü Yılmaz Vural, 7 personel ve 3 futbolcunun testleri bu sefer pozitif çıktı.

MAÇ ERTELENEBİLİR

Bu kapsamda yarın yapılacak Altay - Akhisarspor maçının ertelenip tüm takımın evlerinde 14 gün boyunca karantinaya alınması söz konusu olabilir

 

 


Son Güncelleme: 20.06.2020 15:01
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