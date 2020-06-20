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Akhisarspor'da taraftar bu üç isme çok güveniyor

Akhisarspor'da gözler TFF 1. Lig 29. haftasına çevrildi. Taraftar takımın gol yükünü çeken Erhan Çelenk, Burhan Eşer ve Sokol Cikalleshi'ye çok güveniyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 14:51
Akhisarspor'da taraftar bu üç isme çok güveniyor
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Koronavirüs pandemisinden dolayı ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Akhisarspor'da gözler TFF 1. Lig 29. haftasına çevrildi. Taraftar takımın gol yükünü çeken Erhan Çelenk, Burhan Eşer ve Sokol Cikalleshi'ye çok güveniyor.

Şimdiye kadar 36 gol atan Akhisarspor'da Erhan Çelenk, Burhan Eşer ve Sokol Cikalleshi üçlüsü tam 24 gole doğrudan katkı sundu. Süper Lig mücadelesi veren Akhisarspor'da taraftar bu tecrübeli üç isme çok güveniyor. TFF 1. Lig 29. haftasında Altay deplasmanına gidecek olan Ege ekibinde bu üçlü isme bu maçta da çok iş düşecek. Süper Lig yolunda rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içerisinde olan Akhisarspor'un Altay karşısında nasıl bir performans sergileyeceği herkes tarafından merak ediliyor.


Son Güncelleme: 20.06.2020 15:04
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