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Alex De Souza ''Ben olsam vazgeçerdim''

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, “Alınan salgın tedbirleri nedeniyle maaşınızdan vazgeçmenizi isteseler vazgeçer misiniz” sorusuna ''Kulübüm üzerine düşen diğer yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece maaşımı bu dönemde tamamen bırakırdım.” şeklinde yanıt verdi.

16 Nisan 2020 Perşembe 16:32
Alex De Souza ''Ben olsam vazgeçerdim''

Sarı - Lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza, Brezilya basınına  yaptığı açıklamada koronavirüs zamanlarında oyuncuların hakları ve görevleri hakkında konuştu.

''Ben hala oyunuyor olsaydım ''
42 yaşındaki Brezilyalı spor adamı ‘Salgın nedeniyle maaşınızdan vazgeçer misiniz?’ sorusunu yanıtladı; “Bu soru ile neden bahsediyorsunuz şimdi? Maaş mı yoksa geride kalan maaş mı? Brezilya’da kaç kulüp ödemeleri zamanında yapıyor? Öncelikle bunu düşünmek gerek. Kulübüm diğer yükümlülükleri yerine getirdiği sürece ben olsam maaşımın tamamını bu dönemde bırakırdım.”

''Türkler beni şaşırtmaya devam ediyor''
Fenerbahçe taraftarlarının heykelinizi koronavirüse karşı ‘korumaya çalıştığı’ haberini nasıl aldınız?” sorusuna ise Brezilyalı yıldız, “Bir arkadaşım bana ‘bak kaptan, seninle ilgileniyoruz’ diyerek bir fotoğraf gönderdi. Türkler beni her gün daha çok şaşırtmaya devam ediyor. Yedi yıl önce İstanbul’dan ayrıldım, bunu yapmalarına gerek yoktu. Ama içinde yaşadığımız şu anki durumda bu hareketi çok büyük bir sevgi jesti olarak görüyorum” diyerek yanıt verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBrezilyaAlex De SouzaHeykel
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