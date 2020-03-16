Ali Koç meydan okudu kongreye gidilebilir

'de yönetim zafiyeti olduğu ve camia'da olağan üstüye gidilmesi gerektiği yönünde fikir birliği olduğu konuşuluyor. Sabah Gazatesinin haberine göre kongre isteyen çoğunluk arasında bölünmeler var, bir kısım'un görevine devam etmesi ancak gelecek sezon için teknik heyet ile birlikte yönetimde de büyük bir değişiklik yapmasını bekliyor, diğer tarafta ise sorunun Ali Koç'tan kaynaklandığı ve görevini bırakarake gitmesi gerektiğini düşünüyor.