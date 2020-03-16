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Ali Koç meydan okudu kongreye gidilebilir

Süper lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de yönetim kongre hazılığı yapıyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 11:59
Ali Koç meydan okudu kongreye gidilebilir

Fenerbahçe'de yönetim zafiyeti olduğu ve camia'da olağan üstü kongreye gidilmesi gerektiği yönünde fikir birliği olduğu konuşuluyor. Sabah Gazatesinin haberine göre kongre isteyen çoğunluk arasında bölünmeler var, bir kısım Ali Koç'un görevine devam etmesi ancak gelecek sezon için teknik heyet ile birlikte yönetimde de büyük bir değişiklik yapmasını bekliyor, diğer tarafta ise sorunun Ali Koç'tan kaynaklandığı ve görevini bırakarak seçime gitmesi gerektiğini düşünüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçİstifaSeçimKongre
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