Ali Koç meydan okudu kongreye gidilebilir

16 Mart 2020 Pazartesi 11:59
Fenerbahçe
'de yönetim zafiyeti olduğu ve camia'da olağan üstü kongre
ye gidilmesi gerektiği yönünde fikir birliği olduğu konuşuluyor. Sabah Gazatesinin haberine göre kongre isteyen çoğunluk arasında bölünmeler var, bir kısım Ali Koç
'un görevine devam etmesi ancak gelecek sezon için teknik heyet ile birlikte yönetimde de büyük bir değişiklik yapmasını bekliyor, diğer tarafta ise sorunun Ali Koç'tan kaynaklandığı ve görevini bırakarak seçim
e gitmesi gerektiğini düşünüyor.