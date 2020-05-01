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Ali Koç UEFA'ya borç sorununu çözdü

Fenerbahçe'de alacakları olan futbolcuların, geçen sezondan ve bu yıldan, alacakları olan toplam 130 milyon TL ödendi. Fenerbahçe'nin UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorun ortadan kalktı.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:17
Ali Koç UEFA'ya borç sorununu çözdü

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç futbolcuların alacakları ile ilgili hesapları kapattı. Geçen yıldan kulübün yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu olduğu, bu sezon da şubat, mart ve nisan maaşlarının ödenmediği gündeme gelmişti.

UEFA'ya Borçsuzluk kağıdı
Başkan Ali Koç futbolculara olan birikmiş ödemeleri yaparak, futbolcuların yüzünü güldürdü. Liglerin başlama ihtimaline karşılık oyuncuların pandemi zamanlarında moralini yükseltmeyi hedefleyen yönetim, bu ödemelerin ardından UEFA ile olan ‘Borçsuzluk kağıdı’ sorununu da atlatmış oldu.

Ödenen rakam 130 Milyon TL
Toplam 130 milyon TL’yi bulan ödemelerin, bir süredir ücretlerini alamayan yabancı oyuncular tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Son Güncelleme: 01.05.2020 15:18
Anahtar Kelimeler:
TransferAli KoçFutbolcuBorçUEFAKoronavirüsPandemi
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