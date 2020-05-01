Ali Koç UEFA'ya borç sorununu çözdü

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç futbolcuların alacakları ile ilgili hesapları kapattı. Geçen yıldan kulübün yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu olduğu, bu sezon da şubat, mart ve nisan maaşlarının ödenmediği gündeme gelmişti.

Başkan Ali Koç futbolculara olan birikmiş ödemeleri yaparak, futbolcuların yüzünü güldürdü. Liglerin başlama ihtimaline karşılık oyuncularınzamanlarında moralini yükseltmeyi hedefleyen yönetim, bu ödemelerin ardından UEFA ile olan ‘Borçsuzluk kağıdı’ sorununu da atlatmış oldu.

Ödenen rakam 130 Milyon TL

Toplam 130 milyon TL’yi bulan ödemelerin, bir süredir ücretlerini alamayan yabancı oyuncular tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.