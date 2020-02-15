Ali Koç'ın basın açıklaması neden ertelendi? Ali Koç basın açıklaması ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un gerçekleştireceği basın toplantısı ertelendi. FB TV’ye konuşan Ali Koç, Fenerbahçe olarak gündemle alakalı bilgiler paylaşacaklarını ancak İdlib’de 5 askerin şehit olmasından dolayı ertelediklerini duyurdu.
Basın toplantısında Ali Koç’un hakem hataları, Alanyaspor'la oynanan maçta yaşanan penaltı pozisyonu, TFF'nin harcama limiti ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyordu. Ali Koç, basın toplantısının ertelenmesiyle alakalı şöyle konuştu:
‘’Suriye'den acı bir haber aldık. İdlib'de 5 kahraman askerimizi şehit verdik. 5 askerimizin de yaralandığı haberini aldık ve bu programı yapmama kararını verdik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır, kuvvet versin. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra bu acı haberlere daha yenileri eklenmez.’’