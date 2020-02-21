Ali Koç'tan flaş açıklama: 'WhatsApp üzerinden karar alacaklardı''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün oyun oynandığı sırada kural değiştiğini anlatan Koç, kuralların oyun oynanırken değiştiğini kaydederek ‘’Bu toplantıyı yapmama kararı aldık ama arkadaşlar yoğun ilgi sebebiyle basın toplantısını ‘’Yapalım’’ dediler diye ekledi.

WhatsApp üzerinden karar alınıyordu

Bir hafta sonra tekrar edildi

4. haftanın Alanyaspor müsabakasıyla başladığını konuşan Koç, söz konusu pozisyonların yoruma açık olmadığını belirtti. 2 kusurlu gol yediklerini ve kural hatası için başvuru yaptıklarını konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘’Bizi üzen bunun ele alınma şekliydi. Başvuru yapılmadan kural hatası yoktur açıklaması yapıldı.’’ diye ekledi. Az kalsın WhatsApp üzerinden karar alınacağına değinen Koç, IFAB’ın kararı okumadığını söyledi.

Antalyaspor müsabakasında çok sayıda maçta verilen ancak Fenerbahçe’ye verilmeyen Jailson ile aynı şekilde olan bir el olduğunu, Kayserispor müsabakasında 3 penaltılarının verilmediğini aktaran Ali Koç, ‘’Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığımız penaltının tekrar edilmesi gerekirdi. 1 hafta sonra biz yapınca tekrar edildi ama bu doğru karardı.’’ diye ekledi.

Göztepe maçında golümüz 5 dakika istişare edildi

Göztepe müsabakasında atılan golün 4 dakika 17 saniye boyunca istişare edildiğine vurgu yapan Koç, aut atışına koner verildiğini ve topun gol olduğunu ekledi. Derbi deplasmanında yanlış taç kararı verildiğini ve gol olduğunda ortalığın yangın yerine döndüğünü söyleyen Koç, ‘’Trabzonspor maçında Max Kruse’nin teması olmamasına rağmen golümüzün verilmemesini de gördünüz.’’ diye konuştu.