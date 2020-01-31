Allahyar Sayyadmanesh sözleşmesi fesh edildi

Fenerbahçe'nin sezon başında TFF 1.lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi.
31 Ocak 2020 Cuma 17:24
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada bonservisi Fenerbahçe'de olan 18 yaşındaki İran'lı futbolcunun sözleşmesinin fesh edildiği belirtildi.Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
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