Allahyar Sayyadmanesh sözleşmesi fesh edildi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada bonservisi'de olan 18 yaşındaki İran'lı futbolcunun sözleşmesinin fesh edildiği belirtildi.Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.