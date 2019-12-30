Alman Basını transferi duyurdu

Sarı - Kırmızılılar sol bekinde mutlu sona ulaştı, Kicker'de yer alan haberde 21 yaşındaki oyuncunun 1.5 yıllık kiralık olarak forma giyeceği duyuruldu. Yapılan anlaşma şartlarında satın alma opsiyonunun olmadığı belirtilierken dikkat çeken bir diğer detay'da kiralama ücreti olmaması, Leipzig'in 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç oyuncu için hiç bir bedel ödenmeyeceği sadece oyuncunun maaşının ödenemesi karşılığında anlaşma sağlandığı belirtildi.