Alper Potuk ailece zor günler yaşıyor

Sezon başında Fenerbahçe'de kalmak adına maaşında fedakarlık yaparak yüzde 40 indirime giden Alper'i babasının rahatsızlığı üzüyor.
30 Ocak 2020 Perşembe 14:31
Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmeyen Alper Potuk memleketi olan Afyon İstanbul arasında mekik dokuyor, babasının kansere yakalanması sonrası kemoterapiye başlayan babasına destek olan Alper, sürekli babasının yanına gitmek zorunda kalıyor.
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