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Alper Potuk ailece zor günler yaşıyor

Sezon başında Fenerbahçe'de kalmak adına maaşında fedakarlık yaparak yüzde 40 indirime giden Alper'i babasının rahatsızlığı üzüyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 14:31
Alper Potuk ailece zor günler yaşıyor

Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmeyen Alper Potuk memleketi olan Afyon İstanbul arasında mekik dokuyor, babasının kansere yakalanması sonrası kemoterapiye başlayan babasına destek olan Alper, sürekli babasının yanına gitmek zorunda kalıyor. 

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KanserAlper PotukFenrbahçeMustafa Potuk
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