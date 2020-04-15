Alper Potuk ayrılacak mı? Karar zamanı

Yeni sezonda takımdan ayrılacak oyuncular arasında ilk sıralarda olan Alper Potuk için yeni bir umut doğdu. Transfer döneminde Çaykur Rizespor'la bir görüşme gerçekleştiren ancak anlaşma sağlayamayan deneyimli futbolcu takımında kalmıştı. 2013 yılından beri Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki futbolcu performansında yaşadığı büyük düşüş sebebiyle teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Takımdaki geleceği merak edilen Alper Potuk yeniden kendini göstermeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe yönetimi Alper Potuk hakkında kararı yeni gelecek hocaya bıraktı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk yeni hocanın gözüne girmeye çalışacak. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardındanarayışları başlamıştı ancak corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından sarı-lacivertliler kontrollü ilerleme kararı aldı. Yeni teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim listesinde birçok hoca adayı bulunurken, görüşmeler devam ediyor.

Yeni gelecek hocanın belirlenmesinin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Alper Potuk'un göze girebilmek adına sıkı çalışıp takımda kalmayı amaçladığı öğrenildi.



