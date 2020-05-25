Altay Bayındır, yeniden Avrupanın gündeminde

Adı daha öncede birçok İngiltere kulübüyle anılan yıldız kaleci için bu kez, İngiltere'de dikkat çeken bir haber yayınlandı. Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır, gösterdiği başarılı performansla A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmeyi başarmıştı. Genç kaleci, başarılı performansı sonrasında Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ederken, examinerlive.co.uk adlı internet sitesi, konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularına aktardı.

Wilder Sheffield teknik direktörü daha önce genç kaleciyi izledi. Bonservisi Manchester United'da bulunan Henderson, Sheffield'a geri gelmemesi halinde dümen Altay Bayındır'a çevrilecek.

Genç kaleci, bu sezon 27 maçta görev aldı. Ülkesinin genç ve A Milli Takımlarında forma giydi. Öte yandan 5 kez kalesini gole kapatan Altay'a Ajax da ilgi duyuyor.".