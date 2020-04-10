Altınordu olarak Süper lig'de yerimizi alacağız

Geçtiğimiz sezondaformasını giydiğini hatırlatan sol bek oyuncusu, ''Bu sezon olmasa bile umarım önümüzdeki sezon Altınordu'de yerini alacaktır'' diyerek Altınordu'da mutlu olduğuğu ifade etti.Bu sezon sadece 3 maçta Konyaspor formasıyla Süper Lig tecrübesi yaşayan genç oyuncu, “Altınordu’da çok güzel bir ortam var. Takım olma duygusunu üst düzeyde yaşıyoruz. Bu sezon alınan sonuçlar olarak sorun yaşasak bile oyun ve takım ruhu açısından her zaman en üst noktada olduk” dedi.

Ali Yaşar'ın Konyaspor’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu daha önce Belçika'da Standard Liege, Hollanda'da Roda JC U21 kulüplerinde de oynadı.

