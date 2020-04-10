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Altınordu olarak Süper lig'de yerimizi alacağız

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun ara transfer döneminde İttifak Holding Konyaspor’dan kiralık olarak kadrosunda dahil ettiği Ali Yaşar, İzmir kulübü süper lig'de yerini alacaktır.

10 Nisan 2020 Cuma 14:12
Altınordu olarak Süper lig'de yerimizi alacağız

Geçtiğimiz sezonda Altınordu formasını giydiğini hatırlatan sol bek oyuncusu, ''Bu sezon olmasa bile umarım önümüzdeki sezon Altınordu Süper lig'de yerini alacaktır'' diyerek Altınordu'da mutlu olduğuğu ifade etti.Bu sezon sadece 3 maçta Konyaspor formasıyla Süper Lig tecrübesi yaşayan genç oyuncu, “Altınordu’da çok güzel bir ortam var. Takım olma duygusunu üst düzeyde yaşıyoruz. Bu sezon alınan sonuçlar olarak sorun yaşasak bile oyun ve takım ruhu açısından her zaman en üst noktada olduk” dedi. 

Ali Yaşar'ın Konyaspor’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu daha önce Belçika'da Standard Liege, Hollanda'da Roda JC U21 kulüplerinde de oynadı.
 

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Süper LigAltınorduTFFAli Yaşar1.lig
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