Ali Yaşar'ın Konyaspor’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu daha önce Belçika'da Standard Liege, Hollanda'da Roda JC U21 kulüplerinde de oynadı.
Altınordu olarak Süper lig'de yerimizi alacağız
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun ara transfer döneminde İttifak Holding Konyaspor’dan kiralık olarak kadrosunda dahil ettiği Ali Yaşar, İzmir kulübü süper lig'de yerini alacaktır.
10 Nisan 2020 Cuma 14:12
Ali Yaşar'ın Konyaspor’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu daha önce Belçika'da Standard Liege, Hollanda'da Roda JC U21 kulüplerinde de oynadı.