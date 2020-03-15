Amerikan Basketbol Ligi'nde Kovid-19 vaka sayısı 3'e yükseldi!

Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı giderek artıyor. Son olarak Detroit Pistons takımında forma giyen Christian Wood'un koronavirüsü salgınına yakalandığı öğrenildi.

Utah Jazz ile Detroit Pistons'ın 8 Mart tarihinde karşı karşıya gelmiş ve Jazz'da oynayan oynayan Rudy Gobert'in karşılaşmadan sonra verdiği belirtiler üzerine yapılan testlerinde sunuçlar pozitif çıkmıştı. NBA ligi ise vakanın görülmesinin hemen ardından bir karar alarak maçları 12 Mart tarihinden süresiz ertelenmişti.

Detroit Pistons'ın ise 8 Mart'ta Jazz ile karşılaştığı mücadelede Christian Wood ile 38 dakika sahada kalmıştı. Pistons Kulübü de isim vermeden, bir oyuncularının Kovid-19'a yakalandığını ve sağlık ekibinin kontrolünde, toplumdan izole biçimde yaşamına devam ettiğini açıklaması üzerine Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3'e yükselmiş oldu.