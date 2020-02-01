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Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'den Milli takım kararı

Anadolu Efes Basketbol takımının yıldız oyuncusu Shane Larkin, bir açıklama yaparak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini duyurdu. Larkin ayrıca Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerini de başlattı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 19:00
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'den Milli takım kararı

Anadolu Efes Basketbol takımının 27 yaşındaki başarılı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını duyurdu. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türk Milli takım forması giymek istediğini defalarca dile getiren Larkin, aynı zamanda vatandaşlık işlemleri için de başvuruda bulundu.

Türkiye'de forma giymenin kendisi için son derece heyecan verici olduğunu söyleyen Larkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Türkiye Basketbol Federasyonu ise resmi sitesinden yaptığı açıklamada Larkin için vatandaşlık işlemlerinin başladığını belirterek, "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda işlemler başlatılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde edecektir." ifadelerine yer verdi.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ise Larkin'in Milli takıma geleceği yönünde yapılan açıklamalarla ilgili Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin'i A Milli Takım'da oynama kararı nedeniyle tebrik ederek, "Biz de ona önemli bir mertebe veriyoruz. Hem Türk oyuncu (statüsünde) olduğu için avantaj elde ediyor hem de milli takım forması giyecek. İnşallah o dönemde bizimle olacak. Scottie (Wilbekin) de Larkin'le beraber bizimle olacak. İnşallah o da aynı performansını milli takım forması altında gösterir." diye konuştu.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'den Milli takım kararı

İşlemleri tamamlandıktan sonra Shane Larkin'in 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nde Ay-Yıldızlı formayı giyeceği düşünülüyor.
 

Son Güncelleme: 01.02.2020 20:08
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesShane LarkinA Milli Erkek Basketbol Takımı
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