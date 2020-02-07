Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin’in TC vatandaşlığı onaylandı!

Anadolu Efes Basketbol takımın yıldız oyuncularından biri olan Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvuru işlemleri tamamlanarak onaylandı. Başvurunun onaylanmasının ardından yıldız isim bundan sonra A Milli Basketbol Takımında oynama hakkını resmen elde etmiş olduğu duyuruldu.

ABD uyruklu 27 yaşındaki yıldız basketbolcu Shane Larkin’in Türkite Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusunu onaylanması ve A Milli Basketbol Takımı forması giyebilecek olması ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bir açıklama yaptı. TBF'den yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Şubat ayının sonunda yapılacak olan milli takım karşılaşmasında Shane Larkin'in forma giyeceğini açıkladı. İsim konusunda ise henüz bunun konuşulmadığı belirten Türkoğlu, "İsim değiştirme konusunu Shane Larkin ile hiç konuşmadık. Biz vatandaşlık alması ve Milli Takım'da oynaması hakkında konuştuk. İsmiyle ilgili önümüzdeki günlerde konuşuruz. Çok isimler geliyor, bizim de düşündüğümüz isimler oluyor ama yönlendirme yapmak istemiyorum. Artık öyle isim değiştirme gibi zorunluluk da kalktı diye biliyorum. Mutlaka Larkin de dışarıdan gelecek teklifleri değerlendirecektir. Öyle bir isim değişikliği yapacaksa, sabırla bekleyeceğiz." diye konuştu.