THY Avrupa ligi'nde son 7 maçını kazanarak liderliğini sürdüren Anadolu Efes, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak karlışamla TSİ 20.00 'de başlayacak.
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde CSKA deplasmanında
23.hafta maçında Temsilcimiz Anadolu Efes CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek
03 Şubat 2020 Pazartesi 12:18
THY Avrupa ligi'nde son 7 maçını kazanarak liderliğini sürdüren Anadolu Efes, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak karlışamla TSİ 20.00 'de başlayacak.