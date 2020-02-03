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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde CSKA deplasmanında

23.hafta maçında Temsilcimiz Anadolu Efes CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:18
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde CSKA deplasmanında

THY Avrupa ligi'nde son 7 maçını kazanarak liderliğini sürdüren Anadolu Efes, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak karlışamla  TSİ 20.00 'de başlayacak. 

Lider Anadolu Efes 19 galibiyet 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda otururken,16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA moskova averaj ile ikinci sırada yer alıyor 
 

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Anadolu EfesCSKA MoskovaSaat KaçtaTHY Avrupa LigiMaç
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