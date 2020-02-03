Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde CSKA deplasmanında

THY Avrupa ligi'nde son 7 maçını kazanarak liderliğini sürdüren Anadolu Efes, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak karlışamla TSİ 20.00 'de başlayacak.



Lider Anadolu Efes 19 galibiyet 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda otururken,16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunanaveraj ile ikinci sırada yer alıyor