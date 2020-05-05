Reuters'in haberine göre; Bundesliga'da kalan 9 hafta 15 Mayıs'tan itibaren yeniden oynanmaya başlayabilir. Kararı yarın, Almanya şansölyesi Angela Merkel'in, parlemento üyelerinden oluşan Spor Komites'yle gerçekleştireceği toplantının ardından açıklaması bekleniyor. Komite önce kararını bildirecek sonra da nihai kararın verilmesi için topu hükumete ve Merkel'e atacak. Toplantıda Bundesliga'dan hiçbir temsilcinin olması beklenmiyor ancak Reuters'e göre, görüntülü aramayla bazı yetkililerden öneri de alınabilir.
Angela Merkel açıklaması bekleniyor, Bundesliga geri dönüyor
Angela Merkel'in yarın için planladığı spor komitesiyle gerçekleşecek toplantının ardından Bundesliga'nın kaldığı yerden devam etmesi kararının açıklayacağı söylendi.
05 Mayıs 2020 Salı 18:14