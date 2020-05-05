Angela Merkel açıklaması bekleniyor, Bundesliga geri dönüyor

salgını sebebi ile Avrupaunda da ciddi ayrılıklar oluşturdu. Hollanda ve Fransa futbolda ligleri bu sezon oynatmamak üzere iptal ve tescil ederken,'dan ise tam tersi bir karar alınacağı söyleniyor.

Reuters'in haberine göre; Bundesliga'da kalan 9 hafta 15 Mayıs'tan itibaren yeniden oynanmaya başlayabilir. Kararı yarın, Almanya şansölyesi Angela Merkel'in, parlemento üyelerinden oluşan Spor Komites'yle gerçekleştireceği toplantının ardından açıklaması bekleniyor. Komite önce kararını bildirecek sonra da nihai kararın verilmesi için topu hükumete ve Merkel'e atacak. Toplantıda Bundesliga'dan hiçbir temsilcinin olması beklenmiyor ancak Reuters'e göre, görüntülü aramayla bazı yetkililerden öneri de alınabilir.