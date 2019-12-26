Ankara Demirspor'dan flaş transfer hamlesi! Liverpool'lu forveti kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devrede lider gelmeyi başaran Ankara Demirspor flaş bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Başkent kulübü Liverpool’da firma giyen ve son olarak Almanya 3. lig ekiplerinden Uerding 05’te forma giyen santrafor oyuncusu Samed Yeşil’i transfer etti.

Ağır sakatlıklar yaşaması sebebiyle formaya hasret kalmıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bulunan ve 17 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ilk devreyi 36 puan ile zirve koltuğunda tamamlamayı başaran Ankara Demirspor transfer için harekete geçti. Forvet transferi için çalışmaları devam eden Ankara ekibi Almanya 3. lig ekiplerinden Uerding 05’te forma giyen Samed Yeşil’i transfer etti.

Bayer Leverkusen altyapısından yetişen Türk asıllı Alman futbolcu, 2012 yılında 1.3 milyon Euro bedelle Liverpool’a transfer olmuştu. Liverpool’da yaşadığı büyük sakatlıklar gerekçesiyle problemler yaşayan Samed Yeşil uyum problemi yaşamış ve forma bulamamıştı. İngiltere Premiere Lig’de yalnızca 2 maçta forma giyebilen Yeşil, Luzen ve Panionios formalarını da giymişti.