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Ankara'ya Olimpik Sporcu Fabrikası yapılıyor. Geleceğin sporcuları buradan yetişecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Ankara'ya Olimpik Sporcu Fabrikası inşa edilecek. Bu fabrikada birçok sporcu yetişecek.

21 Haziran 2020 Pazar 16:34
Ankara'ya Olimpik Sporcu Fabrikası yapılıyor. Geleceğin sporcuları buradan yetişecek.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi, Ankara'ya Olimpik Sporcu Fabrikası inşa edilmesi konusunda işbirliği protokolü imzaladı. Bu fabrikada okçuluk, güreş, jimnastik, basketbol ve daha birçok spor dalı olacak. Sporcular moden bir tesiste eğitim görmüş olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu tesisle birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarının da devam edeceğini belirtti. 

Altındağ'da yüksek miktarda bir genç nüfusun olduğunu söyleyen Balcı, bu gençlerin sanatla ve sporla vakit harcamaları gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Ankara'ya Olimpik Sporcu Fabrikası inşa edileceğini söyleyen Balcı, ''Bakanımız bu projenin önce Altındağ'da, sonra bütün Türkiye'de başlatılması gerektiğini söyledi. Tesis gerçekten bir sporcu fabrikası olacak. Bu tesis sayesinde gençlerimizin hangi spor dallarına yatkın olduklarını tespit edeceğiz. Ardından hocalarımızla gençlerimizi buluşturacağız. Projenin ihale süreci önümüzdeki günlerde başlayacak ve inşaatını 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu salonda milletimizin yatkın olduğu spor dallarının yanı sıra farklı spor dallarını da faaliyete geçireceğiz. Tekvando, güreş ve okçuluk gibi önemli spor dalları olacak. Amacımız ulusal ve uluslar arası düzeyde Türkiye'yi temsil edecek gençler yetiştirmektir. Bu konuda Bakan Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.


Son Güncelleme: 21.06.2020 16:34
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