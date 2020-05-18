Anlaşma sağlandı, Fenerbahçe'ye 18'lik santrfor

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, yaptığı açıklamada Bucaspor altyapısında yetişip şimdiden Süper Lig ekiplerinin transfer radarına giren 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını belirtti.

Süper Lig’den 6, TFF 1´inci Lig’den ise 1 takımın Barış’ı transfer etmek istiyor diyen Başkan Aktaş, “Kulüplerimizle görüşmelerimiz devam ediyor.Başkanı Sayın Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bonservis bedeli 500 bin Euro isteniyor

Bucaspor yönetiminin, Barış Sungur için 500 bin Euro bonservis bedeli talep ettiği söyleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un genç futbolcu için 1 milyon TL’lik teklif yaptığı ifade edildi. Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nün 1 milyon 300 bin TL, Medipol Başakşehir’in ise 2 milyon TL önerdiği vurgulandı.

Almanya doğumlu olup 2013’ten bu yana Bucaspor altyapısında forma giyen Barış, profesyonel kariyerinde sadece bu sezon 3’üncü Lig’de 2 maça çıktı. Ağları 1 kez havalandıran Barış’ın sezon sonunda Süper Lig’e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.