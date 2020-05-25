Anlaşma sağlandı! Mehmet Aurelio Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin efsanelerinden olan eski oyuncusu Brezilya asıllı Türk isim Mehmet (Marco) Aurelio, SFenerbahçe teknik heyetinde resmen göreve başladı.

Anlaşma sağlandı! Mehmet Aurelio Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden, orta sahada yıllarca müthiş bir performans sergilemiş ve daha sonra Türk vatandaşlığına geçip Milli Takım forması da giyen Mehmet (Marco) Aurelio, Fenerbahçe'nin teknik ekibinde dahil oldu.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi:

Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında başarılı performans gösteren Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Formasını giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 


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