Anlaşma sağlandı Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de

kulübü ile yapılan uzun görüşmeler neticesinde Lyon ve PSV Eindhoven gibi kulüpleri geride bırakande mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyeceği ve sözleşme sonunda zorunlu satınalma şartını kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli sol bek'e 1 yıllık kiralama olmak şartı ile toplam 4 yıllık sözleşme teklif edildi, anlaşma sonrası Milan kulübüne 5-6 Milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncuya da bonuslar dahil yıllık 2 milyon Euro ödeneceği bilgisi alındı.