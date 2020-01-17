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Anlaşma sağlandı Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de

Transfer döneminin başlamasıyla sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe Milan kulübü ile anlaştı ve Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de

17 Ocak 2020 Cuma 12:31
Anlaşma sağlandı Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de

Milan kulübü ile yapılan uzun görüşmeler neticesinde Lyon ve PSV Eindhoven gibi kulüpleri geride bırakan Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyeceği ve sözleşme sonunda zorunlu satınalma şartını kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli sol bek'e 1 yıllık kiralama olmak şartı ile toplam 4 yıllık sözleşme teklif edildi, anlaşma sonrası Milan kulübüne 5-6 Milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncuya da bonuslar dahil yıllık 2 milyon Euro ödeneceği bilgisi alındı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 12:34
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferRicardo RodriguezMilan
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