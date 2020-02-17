Antalya - Kasımpaşa karşısında kolay kazandı

2019-2020 Cemil Usta Sezonu 22. hafta kapanış maçında, Antalyaspor evinde, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi Antalyaspor 3-1 kazandı. Antalya'nın gollerini 53. dakikada Jahovic, 59. ve 62. dakikalarda Sinan Gümüş kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü 74. dakikada Aytaç Kara kaydetti. Antalyaspor 22 puanla 14. sıraya yükseldi. 16 puanlı Kasımpaşa 17. sırada kaldı.
Stat: Antalya
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Kudriashov, Ufuk Akyol (Dk. 46 Hakan Özmert), N'Dinga, Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Fredy, Amilton (Dk. 72 Podolski), Jahovic
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Ndongala, Tarkan Serbest (Dk. 59 Yusuf Erdoğan), Aytaç Kara, İlhan Depe (Dk. 68 Gohou), Thiam