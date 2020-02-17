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Antalya - Kasımpaşa karşısında kolay kazandı

Süper Lig kapanış maçında Antalyaspor, Kasımpaşaspor'u konuk etti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 23:05
Antalya - Kasımpaşa karşısında kolay kazandı

2019-2020 Cemil Usta Sezonu 22. hafta kapanış maçında, Antalyaspor evinde, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi Antalyaspor 3-1 kazandı. Antalya'nın gollerini 53. dakikada Jahovic, 59. ve 62. dakikalarda Sinan Gümüş kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü 74. dakikada Aytaç Kara kaydetti. Antalyaspor  22 puanla 14. sıraya yükseldi. 16 puanlı Kasımpaşa 17. sırada kaldı.
Stat: Antalya 

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal 
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Kudriashov, Ufuk Akyol (Dk. 46 Hakan Özmert), N'Dinga, Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Fredy, Amilton (Dk. 72 Podolski), Jahovic 

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Ndongala, Tarkan Serbest (Dk. 59 Yusuf Erdoğan), Aytaç Kara, İlhan Depe (Dk. 68 Gohou), Thiam 

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporKasımpaşa31Maç özetleri
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