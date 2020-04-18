Antrenörü ''Bruno Varela, Beşiktaş'ta oynamalı'' dedi

Varela'nın Vitoria Setubal takımında antrenörlüğünü yapan Carlos Ribeiro, bonservisi Benfica'da olan ve şu anda Ajax'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile ilgili ortaya çıkan Beşiktaş iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Portekiz basınına röportaj veren Riberio, “Şu anda biraz kötü bir dönemden geçirdiği bir gerçek çünkü çok fazla oynayamadı. Beşiktaş'a gider ve orada oynamaya başlarsa, geleceği açısından çok iyi olacaktır. Oynarsa daha da büyür. Oynayacağı ve gelişeceği bir kulübe gitmek onun için çok yararlı olacak." diye düşünüyorum dedi

Riberio sözlerini şu ifadeler ile bitirdi: "Varela'nın önünde bir yeni bir yol var. 'Eğer Beşiktaş için oynarsam, tıpkı Vitoria'da olduğu gibi çabucak milli takıma çağrılacağıma eminim.' diye düşünüyor. Vitoria'dayken harika bir sezon geçirmişti ve bize çok puan kazandırmıştı. Benfica'da işler onun için iyi gitmedi." dedi.