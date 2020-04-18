Antrenörü ''Bruno Varela, Beşiktaş'ta oynamalı'' dedi

Varela'nın Vitoria Setubal takımında antrenörlüğünü yapan Carlos Ribeiro, bonservisi Benfica'da olan ve şu anda Ajax'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile ilgili ortaya çıkan Beşiktaş iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Riberio sözlerini şu ifadeler ile bitirdi: "Varela'nın önünde bir yeni bir yol var. 'Eğer Beşiktaş için oynarsam, tıpkı Vitoria'da olduğu gibi çabucak milli takıma çağrılacağıma eminim.' diye düşünüyor. Vitoria'dayken harika bir sezon geçirmişti ve bize çok puan kazandırmıştı. Benfica'da işler onun için iyi gitmedi." dedi.
Son Güncelleme: 18.04.2020 22:58