Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2020 Ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Süper Lig kulüpleri ara transfer dönemine hazırlanıyor. Ocak ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte ara transfer döneminde kulüplerin kimleri kadrolarına katacağı merakla bekleniyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları transfer dönemini heyecanla bekliyor. Önemli birçok futbolcunun transfer olması beklenirken bazı isimlerle de yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig ekipleri 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci transfer yani ara transfer dönemi ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta sonlanacak.