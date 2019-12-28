Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2020 Ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:33
Süper Lig kulüpleri ara transfer dönemine hazırlanıyor. Ocak ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte ara transfer döneminde kulüplerin kimleri kadrolarına katacağı merakla bekleniyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları transfer dönemini heyecanla bekliyor. Önemli birçok futbolcunun transfer olması beklenirken bazı isimlerle de yolların ayrılacağı konuşuluyor.
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig ekipleri 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci transfer yani ara transfer dönemi ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta sonlanacak.
Son Güncelleme: 28.12.2019 16:33