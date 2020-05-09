Arda Turan'dan samimi itiraf; Bedel ödüyorum!

Başakşehir Spor Kulübünde top koşturan fakat son olarak kulüple yaptığı sözleşmeyi feshederek ayrılan Arda Turan, bilindiği üzere ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda eşi Aslıhan Turan'a yardım ederek günlerini geçiren başarılı futbolcudan hayatı ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.
"Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum. Pişman değilim ama hata yapmışım. Benim ağzımla kalbim arasında mesafe yoktur. Şimdi bedelini ödüyorum."