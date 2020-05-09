Arda Turan'dan samimi itiraf; Bedel ödüyorum!

Başakşehir Spor Kulübünde top koşturan fakat son olarak kulüple yaptığı sözleşmeyi feshederek ayrılan Arda Turan, bilindiği üzere ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda eşi Aslıhan Turan'a yardım ederek günlerini geçiren başarılı futbolcudan hayatı ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Temmuz ayında ikinci kez baba olacak olan Arda Turan karantina günlerinde sürekli evde ve hamile eşine yardımlarda bulunuyor. 2018 yılının Ekim ayında dünyaya gelen oğulları Hamza sayesinde uyku düzenlerinin değiştiğini söyleyen Turan, bu güne kadar yaşadıkları ile ilgili konuşurken şu ifadelere yer verdi:

"Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum. Pişman değilim ama hata yapmışım. Benim ağzımla kalbim arasında mesafe yoktur. Şimdi bedelini ödüyorum."

