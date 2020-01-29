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Arda Turan'ın duygusal açıklaması

Transfer döneminin en konuşulan ismi olan Arda Turan Galatasaray'a transfer haberleri ve yaşanan süreç ile ilgili duygusal açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:09
Arda Turan'ın duygusal açıklaması

Yaptığı açıklama da '' Galatasaray benim cocukluk hayalim ve cocukluk aşkım ne mutlu bana ki bu hayalimi gerçekleştirebildim ve Galatasaray forması ile Arda Turan oldum. Gittiğim heryerde Gatasaray'lı Arda olduğumu göğsümü gere gere söyledim bununla gurur duydum'' dedi

Başkanın ismini telafuz etmedi


''Yapmış olduğum hatalar elbette oldu ama bunun bedelini kendim ödedim. Ama sbeni sevindiren tek şey Galatasaray'a bir yanlışım olmadı ve herzaman da öyle olacak.Galatasaray camiasında tartışma yaşanmışsa ya da yaşanıyorsa bu beni üzer çünkü tek doğru var o da Galatasaray kulübüdür. Galatasaray başkanı ve yönetim kurulunun kararını saygı ile karşılıyorum'' dedi

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GalatasarayArda TuranFatih TerimDuygusal Açıklama
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