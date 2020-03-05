Arda Turan ''oranın yıldızı olur''

Barcelona'dan kiralık olarak Başakşehir'e gelen ve aradöneminde sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edileniçinbasınından bomba iddia ortaya atıldı. Ara trasnfer döneminde Galatasaray'a dönmek isteyen ancak başkan ve yönetimden veto alan yıldız oyuncu Barcelona'ya geri dönmüştü, gündeme gelen son iddia ise Polonya Ligi ekiplerinden'nın Arda ile temasa geçtiği ancak ciddi bir gelişme olmadığını duyurdu, Polonya'da bir internet sitesinde Arda'nın transfer edilmesi halinde Ülke'nin yıldızı olurmusorunsuna %58 evet yanıtı verirken %35 hayır cevabını verdi ,%7 lik ufak bir kısım ise kararsız olduğunu belirti.