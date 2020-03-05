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Arda Turan ''oranın yıldızı olur''

Arda Turan için bomba bir iddia ortaya atıldı.

05 Mart 2020 Perşembe 12:43
Arda Turan ''oranın yıldızı olur''

Barcelona'dan kiralık olarak Başakşehir'e gelen ve ara transfer döneminde sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilen Arda Turan için Polonya basınından bomba iddia ortaya atıldı. Ara trasnfer döneminde Galatasaray'a dönmek isteyen ancak başkan ve yönetimden veto alan yıldız oyuncu Barcelona'ya geri dönmüştü, gündeme gelen son iddia ise Polonya Ligi ekiplerinden  Legia Varşova'nın Arda ile temasa geçtiği ancak ciddi bir gelişme olmadığını duyurdu, Polonya'da bir internet sitesinde Arda'nın transfer edilmesi halinde Ülke'nin yıldızı olurmu 
sorunsuna %58 evet yanıtı verirken %35 hayır cevabını verdi ,%7 lik ufak bir kısım ise kararsız olduğunu belirti.

Anahtar Kelimeler:
TransferArda TuranPolonyaLegia Varşova
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