Arda Turan ''oranın yıldızı olur''

05 Mart 2020 Perşembe 12:43
Barcelona'dan kiralık olarak Başakşehir'e gelen ve ara transfer
döneminde sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilen Arda Turan
için Polonya
basınından bomba iddia ortaya atıldı. Ara trasnfer döneminde Galatasaray'a dönmek isteyen ancak başkan ve yönetimden veto alan yıldız oyuncu Barcelona'ya geri dönmüştü, gündeme gelen son iddia ise Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova
'nın Arda ile temasa geçtiği ancak ciddi bir gelişme olmadığını duyurdu, Polonya'da bir internet sitesinde Arda'nın transfer edilmesi halinde Ülke'nin yıldızı olurmu
sorunsuna %58 evet yanıtı verirken %35 hayır cevabını verdi ,%7 lik ufak bir kısım ise kararsız olduğunu belirti.