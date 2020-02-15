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Arda Turan transfer iddialarını yalanladı

Arda Turan’ın Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds’e transfer olacağına yönelik iddialar artarken, yıldız futbolcudan açıklama geldi. Arda Turan açıklamasında hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:36
Arda Turan transfer iddialarını yalanladı

Arda Turan, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Medipol Başakşehir’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya geri dönen Arda Turan’la ilgili olarak, Japonya Ligi takımlarından Urawa Ders’e transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Arda Turan, Urawa Reds’e transfer dedikodularıyla ilgili açıklama yaptı. Turan, “Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım” diyerek transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Arda Turan’ın ara transfer döneminde Galatasaray’a transfer olacağı söylenmişti. Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımlarıyla sarı kırmızılı ekibe geri dönmeye sıcak baktığını belirtmişti. Ancak Arda Turan’ın Galatasaray transferi yönetimin karşı çıkmasından dolayı sonuçlandırılamadı.

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:36
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