Arjantinli yıldız Sosa önce Beşiktaş ardından Trabzonspor ile şampiyon olan ilk isim olabilir

Trabzonspor’un Arjantinli yıldızı Jose Sosa tarihe geçebilir. Yıldız oyuncu takımının şampiyon olması halinde bir ilke imza atacak. Trabzonspor korona virüs salgını öncesinde lige ara verilmeden önce 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyordu.

Uzun süredir şampiyon olamayan Trabzonspor bu sezon şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Arjantinli yıldız Sosa daha önce Beşiktaş formasıyla ligde şampiyonluk yaşamıştı. Sosa bu sezon Trabzonspor ile şampiyon olması halinde her iki takımda da şampiyon olan beşinci oyuncu olacak.

Daha önce hem Trabzonspor ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan oyuncular arasında Serdar Bali, Necdet Ergün, Ali Kemal Denizci ve Mehmet Ekşi bulunuyor. Bu dört oyuncuda ilk olarak Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşadıktan sonra Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Ancak Sosa önce Beşiktaş ardından Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olabilir.

Ali Kemal Deniz 1975-1976 senelerinde Trabzonspor’un üst üste şampiyonluk yaşadığı dönemde yaşadığı şampiyonlukların ardından Beşiktaş formasıyla da şampiyon olmuştu.

Serdar Bali de Trabzospor’un lige damga vurduğu 1975-1980 yılları arasında şampiyonluk yaşamış ardından 1982 sezonunda Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Necdet Ergün’de 1978 yılında Trabzonspor’la şampiyonluk yaşamış ardından Beşiktaş formasıyla da iki kez mutlu sona ulaşmıştı.

Mehmet Ekşi 1978 senesin Trabzonspor ile şampiyon olduktan sonra 1981 senesinde Beşiktaş ile de şampiyon olmayı başarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 23:55