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Arjen Roben '' Futbola dönmek istiyorum''

Geçtiğimiz sezonun bitmesi ile futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı eski futbolcu Arjen Robben, futbola tekrar dönmek isteyebileceğini açıkladı.

26 Nisan 2020 Pazar 23:13
Arjen Roben '' Futbola dönmek istiyorum''

Kariyeri süresinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen 36 yaşındaki Robben, en son forma giydiği takım olan Bayern Münih'in podcast yayınına açıklama yaptı.

Emekliliğinin ilk dönemlerinde futbolu çok özlemediğini söyleyen Robben, "Ama biraz daha süre geçtikten sonra 'kendime, belki biraz daha oynamak istiyorsundur.' dediğimde bu düşünceler aklımı meşgul etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Arjen Roben '' Futbola dönmek istiyorum''

Zaman zaman sporcu olduğu duygusuna kapıldığını söyleyen Robben, "Virüsle beraber herkesin hayatı  garip bir vaziyet aldı ve futbolun geri dönmesini herkes gibi bekliyoruz. Ne olursa olsun içinde her zaman durur, ben bir sporucuyum." şeklinde konuştu.

Bayern Münih'i desteklemeye devam ettiğini söyleyen Robben, müsait olmadığı için bazı maçları izleyemediğini sözlerine ekledi.

Robben, kariyeri boyunca Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
 

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFutbolBundesligaBayern MünihArjen Roben
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