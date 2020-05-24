Armand Traore 'Beni Fenerbahçe'ye transfer olabilirsin diyerek kandırdılar'

İşte Armand Traore'nin röportajı;

"İngiltere'den sonra Rizespor'a imza attım. Orada bana bir hayal sattılar, bana 1 sezon orada oynamamı sonra, takıma iyi katkı sağlarsam, Fenerbahçe'ye gidebileceğimi söylediler. Buna inandım

imin sonrası öncelikle bana maaşımın büyük kısmını ödeyecekleri söylendi fakat aylarca maaş alamadım. Ailem İngiltere'deydi ve bu beni zor durumda bıraktı. Avukatım aracılığıyla kulübe ihtar çektim. Bu onları hiç memnun etmedi, beni idmanlara almadılar ve U23 takımına gönderdiler. Sezonu boş geçirdim.

Hatta bazen tek başıma çalıştım. Milli takım arasında kimse yokken, beni idman sahasına çağırıp, idman yapmamı söylediler. Ailemi görmek için İngiltere'ye gitmeme izin vermediler. Orada kariyerimi darmadağın ettim, yaptıkları beni paramparça etti.

Tanrı'ya şükürler olsun ki, Neil Warnock beni Cardiff'e çağırdı. İmza attım,48 saat sonra istifa etmeye karar verdi. Yerine gelen antrenör de benim gitmeme karar verdi. Devre arasından beri kulüp arıyorum.

Kimse bana bir şans vermezse diye, boksa başladım. Kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Çok fazla koşuyorum, haftada 2-3 kez topla çalışmalar yapıyorum. Kendimi kanıtlamak istiyorum, egom yok, çalışıyorum. Evde kalıp, başka oyuncuların oynadığını izlemek, beni sinirlendiriyor."