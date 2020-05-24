Armand Traore 'Beni Fenerbahçe'ye transfer olabilirsin diyerek kandırdılar'

Kariyeri içierinde Arsenal ve Juventus bulunan, 2018 yazında Rizespor'da transferi sonrası büyük ilgi çeken Armand Traore, ülkesi Fransa'da bir röportaj verdi.

Armand Traore 'Beni Fenerbahçe'ye transfer olabilirsin diyerek kandırdılar'
    Abone Ol:

İşte Armand Traore'nin röportajı;

"İngiltere'den sonra Rizespor'a imza attım. Orada bana bir hayal sattılar, bana 1 sezon orada oynamamı sonra, takıma iyi katkı sağlarsam, Fenerbahçe'ye gidebileceğimi söylediler. Buna inandım

Transferimin sonrası öncelikle bana maaşımın büyük kısmını ödeyecekleri söylendi fakat aylarca maaş alamadım. Ailem İngiltere'deydi ve bu beni zor durumda bıraktı. Avukatım aracılığıyla kulübe ihtar çektim. Bu onları hiç memnun etmedi, beni idmanlara almadılar ve U23 takımına gönderdiler. Sezonu boş geçirdim.

Hatta bazen tek başıma çalıştım. Milli takım arasında kimse yokken, beni idman sahasına çağırıp, idman yapmamı söylediler. Ailemi görmek için İngiltere'ye gitmeme izin vermediler. Orada kariyerimi darmadağın ettim, yaptıkları beni paramparça etti.

Tanrı'ya şükürler olsun ki, Neil Warnock beni Cardiff'e çağırdı. İmza attım,48 saat sonra istifa etmeye karar verdi. Yerine gelen antrenör de benim gitmeme karar verdi. Devre arasından beri kulüp arıyorum.

Kimse bana bir şans vermezse diye, boksa başladım. Kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Çok fazla koşuyorum, haftada 2-3 kez topla çalışmalar yapıyorum. Kendimi kanıtlamak istiyorum, egom yok, çalışıyorum. Evde kalıp, başka oyuncuların oynadığını izlemek, beni sinirlendiriyor."


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Arda Turan'dan Bayram Karıştırma Eleştirilerine Cevap
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Anneler günü mesajları, Anneler günü hediyelerine yazılabilecek sözler ve anneler günü için uzun kısa whatsapp resimli mesajları
Bay Yanlış Soner kimdir? Gerçek adı nedir? Taygun Sungar rol aldığı yapımlar
Sözleşmeli er müracaatı nereden ve nasıl yapılır? Sözleşmeli er olma şartları nelerdir?
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Netflix en iyi 30 animasyon filmi İMBD sıralaması
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Papayanın faydaları nelerdir? Papaya nasıl tüketilir?
Devletten 106 TL'ye kadar elektrik faturası yardımı
KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Lisans, ÖABT, Önlisans KPSS sınavı başvuruları ne zaman olacak, hangi tarihte, ne kadar süre kaldı?