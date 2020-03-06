Arsenal Merih Demiral'dan vazgeçmiyor

Transferde ısrarcı olanserbest kalma bedeli olan 35 milyon Sterlin'i ödemeyi göze alıyor, 22 yaşındaki genç oyuncununi gerçekleşmesi halinde yüksek bedelle trasnfer olan ikinci tür oyuncu olacak. Ocak ayı trasnfer döneminde girişimde bulunan ancak trasnferi tamamlayamayan Arsenal yaz döneminde trasnferi bitirmek istiyor.