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Arsenal Merih Demiral'dan vazgeçmiyor

Juventus forması giyen Milli yıldız sakatlığı nedeni ile sezonu kapatmış olmasına rağmen dünya devleri kadrolarına katma isteklerinden vazgeçmiyor.

06 Mart 2020 Cuma 13:21
Arsenal Merih Demiral'dan vazgeçmiyor

Transferde ısrarcı olan Arsenal serbest kalma bedeli olan 35 milyon Sterlin'i ödemeyi göze alıyor, 22 yaşındaki genç oyuncunun trasnferi gerçekleşmesi halinde yüksek bedelle trasnfer olan ikinci tür oyuncu olacak. Ocak ayı trasnfer döneminde girişimde bulunan ancak trasnferi tamamlayamayan Arsenal yaz döneminde trasnferi bitirmek istiyor. 

Anahtar Kelimeler:
SakatlıkJuventusMerih DemiralArsenalTrasnfer
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