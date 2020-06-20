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Arsenal Mesut Özil'i gözden çıkardı

İngiliz basını, Arsenal'in Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i takımdan göndermek istediğini yazdı. Teknik direktörün Özil'e maaş ödemek istemediği öğrenildi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 16:12
Arsenal Mesut Özil'i gözden çıkardı
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Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil’in Arsenal takımından gönderilmek istediği öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla 24 maça çıkmış ve 1 gol ile 3 asist yapmıştı.

Arsenal maaş yükünden kurtulmak istiyor


İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, teknik direktör Arteta’nın ilk 11’de düşünmediği oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istiyor. Mesut Özil’in kontratı 1 yıl daha devam ederken, Özil’i gözden çıkaran Arsenal’in gerekirse oyuncuyu ücretsiz kiralayarak maaş için de yardımcı olacağı ileri sürüldü.

Mesut Özil’in adı şu günlerde Fenerbahçe ile anılıyor.


Son Güncelleme: 20.06.2020 16:12
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