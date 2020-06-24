Atalanta-Lazio maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?

Atalanta’nın Lazio ile karşılaşacağı lig müsabakası 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Gösterdiği performans ile Seria A’da dikkatleri üzerine çeken Atalanta mutlak galibiyet için sahaya çıkmayı düşünürken güçlü rakibi Lazio şampiyonluk için maça çıkmaya hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için tüm çabasını sergileyen Atalanta’da morallerin yüksek olması galibiyet için büyük bir faktör olarak gösteriliyor.

Atalanta-Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio ligde bu zamana kadar oynadığı 18 maçın 16’sında galip gelirken Atalanta’da kırmızı kart cezası bulunan Pasalic maçta forma giyemeyecek. Lazio’da ise Lulic, Leiva ve Luiz Felipe forma giyemeyecek oyuncular olarak açıklandı.

Atalanta ve Lazio arasında oynanacak müsabaka bu akşam 22.45’te oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmazken izlemek için intenetten araştırma yapılması gerekiyor.