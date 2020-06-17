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Avrupa Ligi takvimi belli oldu

Futbol sektörünü derinden etkileyen Covid-19 pandemisinden dolayı Avrupa Ligi'ne Almanya ev sahipliği yapacak. UEFA bu sezon tüm Avrupa Ligi maçlarının Almanya'da oynanacağına karar verdi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 19:20
Avrupa Ligi takvimi belli oldu
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UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan video konferans görüşmesinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası tunuvalarının kaderi hakkında gelişmeler yaşandı. Koronavirüs pandemisinden dolayı uzun bir süredir oynanmayan bu tunuvalarda bu sezon bazı değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler Ağustos ayıyla birlikte yürürlüğe girecek. Buna göre UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları da Ağustos ayında başlayacak. Tunuvanın bu sezonki kalan maçlarının tamamı Almanya'da oynanacak. 

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turundaki rakibi Kopenhag'ı ilk maçta 1-0 mağluğ etmişti. Serinin ikinci maçı daha sonra belirlenecek olan bir stadyumda oynanacak. Ayrıca Inter-Getafe ve Sevilla-Roma maçları da ertelenmişti. Bu maçlar da sonradan belirlenecek olan bir stadyumda oynanacak. Bu maçları kazanan takım direkt olarak çeyrek finale bilet alacak.


Avrupa Ligi çeyrek final maçları 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'da Köln, Dusiburg, Gelsenkirchen ve Düsseldorf şehirlerinde oynanacak. Son 16 turu maçları da 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanması planlanıyor.

Bu sezon Avrupa Ligi yarı final maçları 16-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Avrupa Ligi finali ise 21 Ağustos tarihinde Köln Stadı'nda oynanacak. Normalde Polonya'da bulunan Gdansk Stadı'nda oynanması planlanıyordu. UEFA 2020-21 sezonu Avrupa Ligi final maçını Polonya'da bulunan Gdansk Stadı'na verdi.

Buna göre normalde tunuvaya ev sahipliği yapacak olan şehirler ve ülkeler bir sonraki yılın tunuvasına ev sahipliği yapacak. Yeni takvime göre İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramın Sanchez Pizjuan Stadı 2022 Avrupa Ligi final müsabakasını, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunan Puskas Arena Stadyumu ise 2023 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.


Son Güncelleme: 17.06.2020 19:20
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