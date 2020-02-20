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Avrupa Uzay Ajansı'ndan personel alımı ilanı! 2 ay yatacak gönüllüler 100 bin TL kazanacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2 ay boyunca yatacak 48 gönüllü personel alımı yapıyor. Yapılacak proje sonrasında ise katılımcılar yaklaşık 100 bin TL kazanacak.

20 Şubat 2020 Perşembe 15:49
Avrupa Uzay Ajansı'ndan personel alımı ilanı! 2 ay yatacak gönüllüler 100 bin TL kazanacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bir dizi deneye imza atmak için geliştirdiği proje ile ilgili detayları açıkladı ve 2 ay süreli yatacak gönüllülerin alınacağını duyurdu. Proje kapsamında 48 gönüllü alınacağını ve deney sonrasında katılımcılara 12 bin 500 sterlin (Yaklaşık 98 bin 250 TL) ödeme yapacağını açıkladı.

2 ay yatacak gönüllüler 100 bin TL kazanacak

Fransa'nın başkenti Paris'ye merkezi bulunan 1975 yılında kurulan Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency, ESA) hükümetlerarası bir organizasyon olarak ortaya çıktı. Yaklaşık 1900 çalışana sahip olan ajans, şimdilerde Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran bir deney yapmaya hazırlanıyor. Bununla ilgili program detaylarını açıklaya ESA, 2 ay boyunca yatacak 48 gönüllü aradığını duyurdu. Katılımcılar ile birlikte gerçekleştirilecek olan deyde günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücudunda  yaşanan değişimleri önceden saptanması hedefleniyor.

2 ay yatacak gönüllüler 100 bin TL kazanacak

Fransa merkezli Medes kliniği ile ortaklaşa düzenlenecek olan deneyde ESA, gönüllülerin tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmalarına izin vermeyecek. Projede yer alacak gönüllülere ise 2 ay sonra 12.500 sterlin yani yaklaşık 98 bin 250 TL  ödeme yapılacak. 

2 ay yatacak gönüllüler 100 bin TL kazanacak

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Avrupa Uzay AjansıESA2 Aylık PersonelUzay Deneyi
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