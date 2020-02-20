Avrupa Uzay Ajansı'ndan personel alımı ilanı! 2 ay yatacak gönüllüler 100 bin TL kazanacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bir dizi deneye imza atmak için geliştirdiği proje ile ilgili detayları açıkladı ve 2 ay süreli yatacak gönüllülerin alınacağını duyurdu. Proje kapsamında 48 gönüllü alınacağını ve deney sonrasında katılımcılara 12 bin 500 sterlin (Yaklaşık 98 bin 250 TL) ödeme yapacağını açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'ye merkezi bulunan 1975 yılında kurulan Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency, ESA) hükümetlerarası bir organizasyon olarak ortaya çıktı. Yaklaşık 1900 çalışana sahip olan ajans, şimdilerde Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran bir deney yapmaya hazırlanıyor. Bununla ilgili program detaylarını açıklaya ESA, 2 ay boyunca yatacak 48 gönüllü aradığını duyurdu. Katılımcılar ile birlikte gerçekleştirilecek olan deyde günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücudunda yaşanan değişimleri önceden saptanması hedefleniyor.

Fransa merkezli Medes kliniği ile ortaklaşa düzenlenecek olan deneyde ESA, gönüllülerin tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmalarına izin vermeyecek. Projede yer alacak gönüllülere ise 2 ay sonra 12.500 sterlin yani yaklaşık 98 bin 250 TL ödeme yapılacak.