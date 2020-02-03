İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119364
ALTIN
303.182
DOLAR
5.9820
STERLİN
7.8359
EURO
6.6179

Avustralya Açık'ta kupa Novak Djokovic'in

Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta kazanan belli oldu. Final karşılaşması büyük heyecana sahne olan Avustralya Açık’ta kupa Novak Djokovic’in oldu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:43
Avustralya Açık'ta kupa Novak Djokovic'in

2020 yılı Avusturalya Açık Tenis Tunuvası final maçının oynanmasıyla tamamlandı. Avustralya Açık Final maçında Sırp raket Novak Djokovic ile Avusturyalı Dominic Thiem karşı karşıya geldi. Djokovic, Avustralya Açık grand slam tunuvasına damga vurdu. Sırp raket final karşılaşmasında rakibini 3 – 2 mağlup etmeyi başardı.  

Sezonun ilk grand slaminde setler 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4’lük skorlarla tamamlandı. İlk seti 6 – 4’lük skorla Djokovic kazandı ve mücadelede 1 – 0 öne geçti. İkinci sette iki kez servis kırmayı başaran Thiem, seti 6 – 4 kazandı ve maçı 1 – 1’lik skorla eşitlemeyi başardı.

Üçüncü set ise tamamıyla Dominic Thiem’in üstünlüğüyle geçildi. Avusturyalı sporcu bu seti 6 – 2 kazandı ve maçta 2 – 1 öne geçti. Karşılaşmanın dördüncü setinde toparlanmayı başaran Novak Djokovic, seti 6 – 3 kazandı. Maç ise bu setin ardından 2 – 2’e geldi.

Sezonun ilk grand slam tunuvasının final seti ise büyük heyecana sahne oldu. Final setinin üçüncü oyununda rakibinin servisini kıran Djokovic, bu oyundan sonra karşılaşmaya damga vurdu. Sırp raket son seti 6 – 4 kazandı ve Avusturalya Açık Tenis Tunuvası’nı kazanan isim oldu.

Avustralya Açık finalini 3 – 2 kazanan Novak Djokovic, bu tunuvadaki 8. şampiyonluğunu kazandı.  

Son Güncelleme: 03.02.2020 11:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde CSKA deplasmanında
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde CSKA deplasmanında
Sarı Kırmızılılar Kayserispor'u kendi evinde rahat devirdi!
Sarı Kırmızılılar Kayserispor'u kendi evinde rahat devirdi!
Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a karşı farklı galibiyet!
Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a karşı farklı galibiyet!
Galatasaraylı Adem Büyük attığı gol sonrasında Metin Oktay’ı andı!
Galatasaraylı Adem Büyük attığı gol sonrasında Metin Oktay’ı andı!
Bacelona'da 17'lik forvet tarihe geçti
Bacelona'da 17'lik forvet tarihe geçti
Novak Djokovic’ten maçın hakemine sitem dolu sözler!
Novak Djokovic’ten maçın hakemine sitem dolu sözler!

Popüler Haberler

KOSGEB hibe ile desteklediği iş sektörleri
Cilt için mucize etkisi olan kolajen diyeti nasıl yapılır?
Sosyal medyada hakkında bazı iddialar ortaya atılan Aslı Bekiroğlu kimdir?
A101 Marketler 6 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda avantajlı ürünler alıcılarını bekliyor!
Cumhurbaşkanı maaşı ne kadardır? 2020 Cumhurbaşkanı maaş bilgisi
Almanya'da kredi çekilebilen Türk bankaları
2020 yıllık izin ücreti ne kadar oldu? Yıllık izin hakkı ödemesi sorgulama
Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler
20 Yıl vadeli konut kredisi veren bankalar
Şok marketlerde haftanın indirimli ürünleri 5 Şubat – 12 Şubat 2020
Eşi vefat eden kadınlar için 500 TL devlet yardımı
65 yaş ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? 65 Yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı alma başvuru şartları ve işlemleri
İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?
Kanalların yayın akışları 2 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?
İzmirim kart bakiye sorgulama ve Online TL yükleme
Ziraat Bankası tc kimlik no ile destekleme ödemeleri sorgulama
Peşinatsız konut kredisi veren bankalar listesi
2020 Engelli emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?
E-Devlet engelli raporu sorgulama işlemleri
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.