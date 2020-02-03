Avustralya Açık'ta kupa Novak Djokovic'in

2020 yılı Avusturalya Açık Tenis Tunuvası final maçının oynanmasıyla tamamlandı. Avustralya Açık Final maçında Sırp raket Novak Djokovic ile Avusturyalı Dominic Thiem karşı karşıya geldi. Djokovic, Avustralya Açık grand slam tunuvasına damga vurdu. Sırp raket final karşılaşmasında rakibini 3 – 2 mağlup etmeyi başardı.

Sezonun ilk grand slaminde setler 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4’lük skorlarla tamamlandı. İlk seti 6 – 4’lük skorla Djokovic kazandı ve mücadelede 1 – 0 öne geçti. İkinci sette iki kez servis kırmayı başaran Thiem, seti 6 – 4 kazandı ve maçı 1 – 1’lik skorla eşitlemeyi başardı.

Üçüncü set ise tamamıyla Dominic Thiem’in üstünlüğüyle geçildi. Avusturyalı sporcu bu seti 6 – 2 kazandı ve maçta 2 – 1 öne geçti. Karşılaşmanın dördüncü setinde toparlanmayı başaran Novak Djokovic, seti 6 – 3 kazandı. Maç ise bu setin ardından 2 – 2’e geldi.

Sezonun ilk grand slam tunuvasının final seti ise büyük heyecana sahne oldu. Final setinin üçüncü oyununda rakibinin servisini kıran Djokovic, bu oyundan sonra karşılaşmaya damga vurdu. Sırp raket son seti 6 – 4 kazandı ve Avusturalya Açık Tenis Tunuvası’nı kazanan isim oldu.

Avustralya Açık finalini 3 – 2 kazanan Novak Djokovic, bu tunuvadaki 8. şampiyonluğunu kazandı.