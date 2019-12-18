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Aykut Kocaman'ın galibiyet hasreti

Akut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor galibiyet hasreti bu hafta da bitiremedi, Aykut Kocaman ve öğrencileri son 8 maçında galibiyet alamazken bu maçların 5'inde sahadan puansız ayrıldı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:40
Aykut Kocaman'ın galibiyet hasreti

Son olarak güçlü rakibi Başakşehir karşısında 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor lig'te ve kupada hayal kırıklıkları yaşıyor, lig'te almış olduğu 15 puan ile 15. sırada yer alan Konyaspor  en son 5 ekim tarihinde kasımpaşa deplasmanında almış olduğu 4-1 lik galibiyet sonrasında galibiyete hasret kaldı.

Konyaspor'un son 8 maçı: 

Konyaspor 0 - 2 Yeni Malatya 
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor  
Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği   
Sivasspor 2 - 0 Konyaspor  

Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş
Çaykur Rizespor 3 - 1 Konyaspor  
Konyaspor 0 - 0 Gaziantep FK     
Başakşehir 1 - 1 Konyaspor  

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:40
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