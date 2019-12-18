Aykut Kocaman'ın galibiyet hasreti

Son olarak güçlü rakibi Başakşehir karşısında 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor lig'te ve kupada hayal kırıklıkları yaşıyor, lig'te almış olduğu 15 puan ile 15. sırada yer alan Konyaspor en son 5 ekim tarihinde kasımpaşa deplasmanında almış olduğu 4-1 lik galibiyet sonrasında galibiyete hasret kaldı.

Konyaspor'un son 8 maçı:

Konyaspor 0 - 2 Yeni Malatya

Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor

Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği

Sivasspor 2 - 0 Konyaspor



Konyaspor 0 - 1 BeşiktaşÇaykur Rizespor 3 - 1 KonyasporKonyaspor 0 - 0 Gaziantep FKBaşakşehir 1 - 1 Konyaspor