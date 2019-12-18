Aykut Kocaman'ın galibiyet hasreti

Son olarak güçlü rakibi Başakşehir karşısında 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor lig'te ve kupada hayal kırıklıkları yaşıyor, lig'te almış olduğu 15 puan ile 15. sırada yer alan Konyaspor en son 5 ekim tarihinde kasımpaşa deplasmanında almış olduğu 4-1 lik galibiyet sonrasında galibiyete hasret kaldı.
Konyaspor'un son 8 maçı:
Konyaspor 0 - 2 Yeni Malatya
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor
Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
Sivasspor 2 - 0 Konyaspor
Çaykur Rizespor 3 - 1 Konyaspor
Konyaspor 0 - 0 Gaziantep FK
Başakşehir 1 - 1 Konyaspor
Son Güncelleme: 18.12.2019 20:40