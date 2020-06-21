Aytemiz Alanyaspor'da Covid-19 testleri negatif çıktı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Aytemiz Alanyaspor oyuncuları ve çalışanları koronavirüs testine girdi. Kulübün resmi makamlarından yapılan açıklamada tüm testlerin negatif olduğu belirtildi.

Aytemiz Alanyaspor'un resmi sosyal medya adresleri üzerinden şu açıklama yapıldı:

''Tüm futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanlarımızın tamamı dün koronavirüs testine tabi tutuldu. Tüm testler negatif çıktı. Kamuoyuna sunarız.''

Alanyaspor, daha önce üç keere koronavirüs testine girdi. Ancak tüm testler negatif çıktı. Bu hafta kritik Trabzonspor maçında Erol Bulut'un öğrencileri Avrupa şansını ürdürmek için mutlak 3 puan istiyor. Trabzonspor ise bu maçı kayıpsız geçip yeniden liderliğe oturmak istiyor. Futbolseverler hangi tarafın kazanacağını merak ediyor.