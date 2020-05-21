Babel'den Galatasaray taraftarına sosyal medya üzerinden yanıt

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a gönderilen Babel açıklamalarda yaptı. Gün içinde sarı-kırmızılı takımın paylaşımına yorumda bulunan Babel, taraftarlara cevap verdi. İşte o açıklamalar ve yaşananlar.

"Geriye doğru gitmek istemem"

Kariyerim boyunca kendime hep şu soruyu sordum, 'Nasıl bir iş kurmalıyım ki futboldan kazandığım para kadar kazanmaya devam edebileyim?' Ancak, ayda net 100 bin ile 300 bin euro arasında kazanabildiğin fazla seçenek yok. Şu anda yaşamış olduğum hayatı, hayat kalitemi emekliliğimde de sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum.

"Bankadaki sıfırların büyümesi lazım"Emlak sektöründe özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Günümüzde her geçen gün oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problemler oluştu. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları olması çok önemli. 2010'da Liverpool'dayken, 300 bin euro ödeyerek bir ev aldım. Ayda 1400 euro kira getirisi var, çok da doğru bir yatırım olmadı. Çok gençtim ve saf bir düşüncem vardı, 'Bankada 6 sıfırlı param var' diye düşündüm. Şimdi, aylık 1400 euro için bu işe girer miyim? 'Hayır, bankadaki sıfırlar büyüsün' derim. dedi

Taraftarların "Sal şu takımın peşini" ve "Lütfen uzak dur" mesajlarına cevap olarak 'Bunu düşün' yazdı.