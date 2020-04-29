Bafetimbi Gomis Türkiye'ye dönmek istiyor

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Ümraniyespor'un Senegalli oyuncusu Honore Gomis, kuzeni olan Bafetimi Gomis'in Galatasaray'a dönebileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdürdüğünü söyleyen Gomis, " Biraz biraz Türkçe konuşuyorum. Evde her zaman antrenmanlarıma devam ediyorum. İyi gidiyor. Çok iyi bir şekilde çalışıyorum. İnşallah tekrardan futbol oynamaya başlayacağız. İnşallah Süper Lig'e çıkarız. Play-off şansımız devam ediyor. Evet ben de tekrardan lige dönmek ve futbol oynamayı çok istiyorum. Ümraniyespor çok iyi bir takım. Ben de burada kendimi geliştirdim." dedi.

Kuzeni olan Bafetimbi'yle sürekli irtibatta olduğunu söyleyen başarılı futbolcu "Bafetimbi Gomis'le konuşuyorum. Arabistan'a gitti çünkü orada daha çok para kazanıyor. Bafetimbi Gomis inşallah Türkiye'ye tekrar dönecek. Galatasaray'da tekrardan oynayabilir. Bu durum kesinlikle ihtimal dahilinde." şeklinde konuştu.