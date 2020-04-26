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Bahis soruşturması sonrası Efsane takım küme düşürülebilir

Yunanistan lig'inin en önemli kulüplerinden biri olan Olympiakos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

26 Nisan 2020 Pazar 15:51
Bahis soruşturması sonrası Efsane takım küme düşürülebilir

Kulübün sahibi olan Evangelos Marinakis’in de spor müsabakalarından ömür boyu men edilmek ile karşı karşıya. Evangelos Marinakis, aynı zamanda İngiltere kulüplerinden Nottingham Forest’ın da sahibi.

Bahis soruşturması sonrası Efsane takım küme düşürülebilir

Yunanistan’da başlatılan bahis soruşturması sebebiyle ülkenin en önemli kulüplerinden biri olan Olympiakos ve Atromitos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. İki kulüp ile birlikte  15 kişi, Yunanistan Futbol Federasyonu Davranış Kuralları’nın 27. maddesine göre, ’Bahis amaçlı olarak bir maçın sonucuna etki etmekle’ suçlanıyor.

Yunanistan’da etik kurulunun iddiaları şimdi de yargı kuruluna devredildi. İddiaların merkezindeki karşılaşma ise 2015 yılında Olympiakos’un Atromitos’a karşı 2-1 galip geldiği mücadele. Sanıklar arasında Olympiakos’un sahibi Evangelos Marinakis, Yunanistan Futbol Federasyonu Eski Başykanı Giorgos Sarris ve Başkan Yardımcısı Aristidis Stathopoulos, federasyonun 3 eski üyesi, 6 eski hakem ve Atromitos Eski Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto yer alıyor. 

Pinto şu anda Porto’nun teknik direktörlüğünü yapıyor. Söz konusu mücadelede Olympiakos sahasında rakibini 2-1 mağlup ederken, takımın teknik direktörlüğünü ise, bir sonraki sezon Fenerbahçe’nin başına geçen Vitor Pereira yapıyordu. Olympiakos’un kadrosunda ise şu anda Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz ile geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Kostas Mitroglou vardı. Mitroglou, Olympiakos’un bu maçtaki ikinci golünü attı. 

Atromitos’ta ise, şu anda Göztepe’de forma giyen Napoleoni, oyuna sonradan dahil olan isimdi. Açılan soruşturmada Olympiakos’un sahibi Evangelos Marinakis suçlu bulunursa ömür boyu spordan men edilecek. Marikanis, ceza alması durumunda Nottingham Forest’takiyönetimden de ayrılmak zorunda kalacak. Öte yandan 4 Şubat 2015 tarihinde oynanan bu karşılaşmanın ardından Atromitos Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto’nun 5 Şubat 2015 tarihinde takımdan ayrılması da dikkat çeken bir başka nokta.
 

Anahtar Kelimeler:
OlympiakosYunanistanDüşmeBahisKüme
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