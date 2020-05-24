Balotelli'den Galatasaray'a 2 haber

Transfer haberlerinin hızlandığı günlerde adı son dönemlerde sıkça Galatasaray ile anılan ve İtalyan ekibi Brescia'dan ayrılacağı söylenen Balotelli'nin sezon sonunda serbest bırakılma ihtimali gündemde.

Balotelli'den Galatasaray'a 2 haber
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Galatasaray'ın takımdan ayrılma ihtimali olan oyuncular sonrasında özellikle forvet transferi için listesine aldığı isimlerin başında olan Mario Balotelli hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basının haberine göre; 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun, Brescia ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenirken, 29 yaşındaki tecrübeli ismin takımın küme düşme ihtimali sonrası serbest bırakılabileceği ifade ediliyor.

Diğer yandan yıldız futbolcuya Güney Amerika'dan da talipler çıktı. Brezilya takımlarından Flamengo, Botafogo ve Vasco de Gama'nın Balotelli'yi kadrosuna katmak istedikleri aktarıldı.

Kariyerinde Liverpool, Milan, Inter, Marsilya ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı ile çıktığı 36 maçta 14 gole imzasını atmıştı.
 


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