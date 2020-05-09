Barcelona antrenmanında ilk sakatlık şok'u yaşandı

Koronavirüs salgını nedeni ile 14 Mart'ta sonlandırılan antrenmanlara dün tekrar başlama kararı alan Barcelona'da bugün ilk çalışmasına çıkan Umtiti'nin sakatlandığı duyuruldu.

Barcelona Kulübünden yapılan resmi açıklamada, Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Koronavirüs testiçıkan 3 futbolcunun isim açıklandı

La Liga'da Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı daha önce duyurulan 3 oyuncunun ismi belli oldu.

Testleri pozitif olduğu belirtilen futbolcuların, Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi oldukları açıklandı.

La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabilecekler.

Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları istenildi.